Tras hacer pública su relación mediante un contundente beso en vivo en Luzu TV, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña decidieron abordar a fondo su vínculo en entrevista con Socios del Espectáculo.

Durante el móvil del programa, la bailarina compartió su sorpresa ante la inesperada repercusión mediática de la noticia: “Estamos muy contentos, pero es una locura”.

Cuando se le preguntó sobre el motivo de la demora en hacer pública la relación, Flor Jazmín reflexionó: “Queríamos darle tiempo para ver nosotros mismos en qué estábamos y bueno, ahora estamos en estas. Con Nico compartimos mucho tiempo juntos, pero hace poquito que nos dimos cuenta que pasaba algo más”.

“Muchas veces, nuestro programa se basa en dar opiniones de nuestra vida o cosas privadas, entonces en un momento se volvió como difícil ocultarlo. El vínculo se transformó y ahora es algo súper lindo”, expresó Peña, emocionada.

FLOR JAZMÍN PEÑA NEGÓ SER LA NOVIA DE NICO OCCHIATO

Cuando se le preguntó por la fecha exacta de inicio de su noviazgo, la bailarina sorprendió al poner un freno y caracterizó su relación con Occhiato de manera única: “No tenemos una fecha específica”, afirmó inicialmente.

“La verdad es que no somos novios. No hay una fecha, hay mucho amor y mucho cariño. Compartimos cosas juntos y eso es muy lindo, tenemos momentos especiales”.

Luego, añadió: “La verdad es que no somos novios. No hay una fecha, hay mucho amor y mucho cariño. Compartimos cosas juntos y eso es muy lindo, tenemos momentos especiales que está bueno vivir con el otro, pero no hay una fecha. No sé. Es un auténtico ‘Dios, Patria y Familia’, monogamia pura”.