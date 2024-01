Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se convirtieron en una de las parejas del año. Después de haber confirmado que comenzaron una nueva historia de amor y que los fanáticos festejaran esta noticia, los jóvenes dejan espiar un poco de su intimidad.

En esta oportunidad, fue Nico quien subió en Instagram Stories un video usando unos anteojos que tiene una cámara incorporada: “Estoy muy pesado con los lentes nuevos y creo que @florjazminpe ya está hinchada los huevos”, fue la frase con la que el actor de Nadie Dice Nada, que se transmite por Luzu TV, tituló su posteo.

Foto: Captura Por: Ivan Basso

“¿Vamos? Estoy grabando con mis lentes”, se lo escuchó decir a Occhiato. Y Flor Jazmín no disimuló su molestia con una divertida cara: “¿Esto va a seguir siendo así mucho tiempo más?”, indagó, fiel a su humor.

EL SINCERICIDIO DE MARCELO TINELLI LUEGO DE QUE NICO OCCHIATO BLANQUEARA SU RELACIÓN CON FLOR JAZMÍN PEÑA

Luego de que todos los medios se hicieran eco de la noticia que dieron a conocer Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña al revelar que comenzaron una nueva historia de amor, Marcelo Tinelli dijo unas palabras en la pista del Bailando.

“Le mandamos un beso a Nico Occhiato que ha blanqueado con Flor Jazmín Peña. Yo lo venía sintiendo hace tiempo, como amigo de Nico, a quien le mando un beso gigante. Lo sentía. Había dejado de ir a bailar, me lo contaba mi hija Juana que me decía ‘papá, no vino más Nico Occhiato’”, comenzó diciendo el conductor, divertido, en vivo.

“Ya cuando dejás de salir con tus amigos… yo sentía que con alguien andaba, y sentía que era con Flor”, agregó. Y cerró, con unas dulces palabras para la flamante parejita: “Esta es una sensación mía, personal. Así que me encanta porque hacen muy linda pareja y los quiero mucho a los dos. Es una pareja que nació en esta pista, empezó acá”.