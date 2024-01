El careo que propuso la producción de Gran Hermano 2023 para bajarle los decibeles a la pelea de Juliana “Furia” Scaglione con Isabel De Negri, pero la entrenadora se mostró aún más molesta tras la reunión que antes de entrar a la misma.

Este miércoles, en la previa a la gala de nominaciones, Santiago del Moro presentó un descargo que Juliana hizo en el confesionario, con declaraciones explosivas, no solo contra su contrincante número uno sino contra el grupo denominado por ella “imperio chino”.

Furia e Isabel, dos personajes fuertes de "Gran Hermano 2023". (Foto: captura de Telefe)

Como Isabel no cumplió su palabra de mantener lo charlado en secreto, sino que enseguida empezó con el “lleva y trae”, Furia no le tuvo piedad. “Ella me dijo que no hable, obvio por estrategia, pero dibuja todo: ‘Que ella me dijo, que esto, que lo otro’”, comenzó diciendo Juliana.

QUÉ DIJO FURIA TRAS LA REUNIÓN CON ISABEL PARA LIMAR ASPEREZAS

“Siempre lo mismo con esta vieja del cu… Es como vieja de barrio, no le podés dar mucho changüí porque te caga de nuevo”, dijo Furia, que dejó en claro sus próximos pasos. “Igual, me quedan cinco nomás, porque ya me compré a toda la casa”, planteó.

“Vienen a gritar mi nombre. En el vivo se escuchó mi nombre…¡bah! Se escuchó como me alababan. Saben que tengo aguante, entonces la gente de acá adentro ya se dio cuenta de que no tienen que seguir votando a esta bol…”, agregó Juliana.

Juliana "Furia" Scaglione en Gran Hermano 2023 (Foto: captura de Telefe)

“Jamás abrazaría a una mina que habla mal de mí, que dice que soy una violenta, golpeadora y que, encima, para ella está mal gritar cuando ¿vos escuchaste todo lo que me dijo? Pelot… de m… y que no soy persona. Yo parezco la guarra y soy la menos guarra de esta casa”, cerró Furia.

