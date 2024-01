Este domingo, Juliana “Furia” Scaglione volvió a demostrar que es la gran “imbatible” de Gran Hermano 2023 tras eliminar a Williams López en el voto del público, y por eso algunos participantes como Lisandro y Martín Hu “idearon” cómo contrarrestar a la entrenadora, que acaba de batir un réccord en el reality.

Conscientes de que el apodo de Scaglione tiene mucho que ver con su performance dentro de la casa más famosa, los líderes del “imperio chino”, como lo bautizó Juliana, se reunieron a deliberar una buena manera de anularla antes de que ella “los eche” de la casa mediante el voto de la gente.

“Muchachos, nadie más se refiere a ella como ‘Furia’, ¿eh? Es Juliana”, dice Licha en un video de la casa que se viralizó este martes. “Es Juliana. Yo no la llamo más ‘Furia’. Es Juliana. Julaian. Juliana se llama. Es así, Juliana”, se autoconvence Martín.

Juliana Furia Scaglione.

CÓMO ES LA ESTRATEGIA DE MARTÍN Y LICHA PARAELIMINAR A FURIA EN GRAN HERMANO

La insólita estrategia de los dos líderes del grupo que se opone a “Las furiosas” hizo reír a los seguidores del ciclo y generaron cientos de comentarios. “Ja, ja, ja. Es la única estrategia que tienen y la otra es cantar los votos para que después sea complot”, escribió uno de ellos en Twitter.

“Es el peor casting de varones de Gran Hermano de la historia”, aventuró otra twitera. “Me dan hasta un poquito de pena cuando veo sus estrategias ja, ja, ja”, señaló otro usuario de la red social, mientras que también calificaron a Martín: “El chino pensando que es el ‘main character’ y re capo, y es una silla más del comedor”.

Los comentarios de Twitter sobre la estrategia de Lisandro y Martín contra Juliana de Gran Hermano 2023 (Foto: Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Se piensan que a furia le va a importar si la llaman o no por su apodo, vayan armado las valijas que siguen ustedes”, advirtió otro twitero, en tanto que otro buscó darle una vuelta de tuerca a la estrategia. “No sé el contexto, pero me revolcaría de risa si es porque piensan que la gente no la votó por que no saben su nombre”, asentó.

