Unas horas después de que Williams se quedó afuera de Gran Hermano 2023 y que Furia, como su grupo “Las Furiosas”, sortearon una nueva eliminación estalló una nueva pelea: Juliana e Isabel se enfrentaron a los gritos en el cuarto.

“¡Dormite! ¡Nadie dijo nada de vos!”.

La pelea quedó registrada en el vivo de 24 horas de la casa, en las cámaras del pasillo hasta donde llegaba el griterío de las participantes.

“¡Quiero dormir!”, lanzaba la participante de 65 años, muy molesta con el grupo de Furia que, según contaba, estaban hablando en la habitación y no le permitían conciliar el sueño.

Foto: Captura de TV

FURIA E ISABEL TUVIERON UNA TREMENDA PELEA EN GRAN HERMANO 2023

“¡Dormite! ¡Nadie dijo nada de vos!”, siguió la participante más polémica, mientras la otra se quejaba asegurando que “¡estoy cansada!”.

Mientras tanto, el resto de los participantes escuchaban toda la discusión, en la que también intervenían Catalina y Agostina, aparentemente, y expresaban su preocupación.

“Yo no quiero que le griten así. Tiene 65 años, es una falta de respeto, es una mujer grande”, comentó Emanuel a Denisse, quien aseguró que no quería intervenir para no quedar involucrada. Mientras tanto, los gritos en el cuarto continuaban y el escándalo subía.