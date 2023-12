La guerra fue declarada en Gran Hermano 2023 entre el grupo que lidera Furia y el que encabezan Lisandro con Isabel. Fue esta última, luego de una tremenda pelea con Catalina, la pediatra santafesina, quien se despachó en insultos contra sus compañeras.

“Me mentalizo de que se van, pero son cinco que me empezaron a dar a mí con un caño”, se quejó la mujer de 65 años en una charla con Alan y Bautista. “Una se va esta semana y la otra, la siguiente”, intentó consolarla el chico de Chivilcoy. “Se tiene que ir una”, pidió el uruguayo.

En ese momento Isabel estalló. “Me da lo mismo que se vaya la yegua de Cata o la reverenda hija de mil puta de la que se hace llamar Furia y de Furia no tiene nada”, lanzó, odiada. “Es una tarada, una idiota, una mala persona que no entiendo como carajo no la sancionan porque putea”, se despachó, enojadísima.

Foto: Captura de TV

ISABEL DE GRAN HERMANO 2023 HIZO UN DESAFORTUNADO COMENTARIO SOBRE EL FÍSICO DE SILVINA LUNA

Isabel de Negri, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2023, hizo un comentario sobre el aspecto físico de Silvina Luna que generó total indignación. Preocupada por los cambios corporales que algunos “hermanitos” atraviesan durante su estadía en la casa, lanzó una frase que no pasó desapercibida.

La participante les recomendó a sus compañeras que no coman demasiado durante su paso por el reality para evitar engordar. Entonces, rememoró la salida de Silvina de la casa, deslizando que la veía con kilos de más. Para colmo, les aconsejó que en vez de comer tomen infusiones, consejo que, claramente, encendió las alarmas.

“Yo les digo que más vale chupen mate, acuérdense de cómo salió Silvina Luna”, expresó Isabel, generando total indignación. Esto se dio tras sembrar polémica por su cruel comentario a Zoe. “No quiere hacer nada. Dios la va a castigar, va a quedar preñada, va a tener 7 hijos y ahí sí va a tener que laburar”, le había dicho. ¡Tremendo!