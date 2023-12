Autodefinida como “la Alfa mujer”, Isabel llegó a la casa con ganas de provocar, y aunque tiene a Furia como obstáculo, por momentos saca a relucir su costado picante, como cuando se le declaró a una compañera de encierro.

Isabel (65) les contaba a Agostina Spinelli y a Rosina Beltrán que lamentaba haber estado tanto tiempo sin salir con un hombre cuando y bromeó sobre la posibilidad de probar a estar con una mujer. “Me parece que voy a encarar por el lado de las mujeres, nunca probé”, dijo.

Isabel De Negri en microbikini y lentes de sol. (Foto: Instagram/@isabelladedionisos).

Agostina, que contó que su última pareja fue una persona de su mismo sexo, le aseguró que “no puede irse de esta vida sin probar”. Isabel cambió el foco de la charla y le preguntó a Agostina cuál es su percepción sobre los dos géneros en el sexo, en lo referente al goce.

ISABEL LE CONTÓ A AGOSTINA QUE LE GUSTA Y QUE ESTARÍA DISPUESTA A PROBAR UNA RELACIÓN CON ELLA

“Con la mujer”, aseguró la expolicía, y explicó que su respuesta se basa en que la mayoría de los hombres con los que estuvo no eran muy atentos en lo referente al goce de la mujer. Como Rosina y Nicolás Grosman querían saber si había alguien que le gustara en la casa, Isabel contó que hay una chica en la casa que le gusta.

“Yo nunca estuve con una mujer, pero siempre está la fantasía”, dijo Isabel, cuando sus interlocutores le fueron preguntando uno por uno quién es la persona que le gusta. Sin embargo, pregunta a pregunta, Rosina terminó deduciendo que a Isabel le gusta Agostina.

“¡Qué hija de p… que sos!”, exclamó la sommelier al ser expuesta por la uruguaya. “Ay, Isa, me muero de vergüenza”, le dijo Agostina, pero Isabel fue más allá y le contestó: “En serio. Hasta me caliento y hace mucho que no me calentaba”.

