Isabel de Negri, la participante de Gran Hermano 2023 de 65 años que dice ser “La Alfa” de esta edición, comparándose con uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano 2022, no usa bombacha.

Si bien ya se ganó parte del público por su forma de ser, también fue muy criticada tras haber admitido que no tenía puesta ropa interior al entrar a la casa. En las redes, la tildaron de “atrevida” y “sucia”.

“Si vos vas a convivir en un lugar, en donde todos van a usar el mismo sillón, es una falta de respeto que no tengas bombacha”, opinó Analía Franchín. Entonces, Pía Shaw contó por qué la mujer de 65 años no usa bombacha. “Ella dice que no usa bombacha porque tiene un problema de salud... No usa porque le raspa y se le lastima la vulva”, dijo.

“Ella dice que no usa bombacha porque tiene un problema de salud... No usa porque le raspa y se le lastima la vulva”.

Sin embargo, su compañera cerró el tema mostrándose en desacuerdo. “Entiendo lo que estás diciendo, pero en tal caso, debería andar desnuda porque con un pantalón también se le raspa la vulva. A no ser que use siempre vestido”, sentenció, con firmeza. ¡Tremendo!

JULIANA ESTALLÓ FRENTE A SUS COMPAÑEROS TRAS LA HISTÓRICA NOMINACIÓN

Pese a que la mayoría de los “hermanitos” que la votaron solo hicieron caso a los deseos de Juliana de irse de la casa antes de tiempo, la doble de riesgo no tuvo la mejor de las reacciones cuando se acercaron a reconfortarla.

Mientras la cámara tomaba desde un plano cenital a los participantes que se quedaron en el living, se comenzaron a escuchar los gritos de Juliana. “Acepten a las personas como son. Ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra”, les señaló.

“Si yo quiero caminar y hacer chistes y decir pelotudeces, es mi micrófono. Cada uno vino acá por algo. Yo vine a cagarme de risa de mí por cómo soy de personalidad, ¿sí? Dejen de decirme ‘Juli, basta’, ‘Furia, pará’. O sea, más me dicen eso, más ganas de irme me dan”, agregó, frente a sus descolocados compañeros.

“¿Saben qué? Yo mi vida la vivo como quiero, y la vivo hace años, bolu… Ustedes se van a quedar acá adentro, literal, y yo ya sé lo que pasa conmigo, porque lo sé, porque me pasa en la vida en general. A mí me señalan, me apuntan con el dedo y la canción que viene. Listo, relajen. Si no quiero que me abracen, no me abracen, si les digo que me toquen y me arranquen no lo hagan”, llegó a decir “Furia” haciéndole honor a su apodo, antes de que el canal corte la transmisión.