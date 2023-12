Luego de haber mantenido fuertísimos cruces de declaraciones con Yanina Latorre, Carmen Barbieri “plantó bandera blanca” y compartió cómo se sintió al escuchar algunos dichos de la panelista.

“Yo no estoy enojada con Yanina Latorre. Me puse muy triste porque se dijeron cosas que duelen, pero ya pasó. La verdad es que es una persona que no me conoce, quizás si ella me conociera más estaríamos bien”, comenzó diciendo Carmen en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Lamentablemente, no se dio así, pero seguirá de otra manera la historia. Yo siempre tengo la puerta abierta para está bien con la gente”, agregó, dejando en claro su intención de dejar atrás cualquier polémica con la angelita.

“Yo, cuando me enojo me enojo de verdad, cuando tocamos en el programa un tema triste me pongo a llorar. Aprendo de a poco a medirme con algunas cosas y trato de cuidarme un poco”, continuó la conductora de Mañanísima, el ciclo que se transmite por eltrece. Y cerró, sincera: “No es que no quiera jugarme, pero trato de ser más cuidadosa”.

NAZARENA VÉLEZ, FURIOSA CON CARMEN BARBIERI POR DECIR QUE LE ARRUINÓ LA VIDA A MUCHA GENTE

Luego de que Carmen Barbieri hiciera un fuerte descargo contra Ángel de Brito y sus angelitas de LAM, Nazarena Vélez fue letal con su opinión y dio que hablar al disparar sin filtro contra la conductora de Mañanísima, el programa que conduce por eltrece.

Todo comenzó cuando De Brito recordó con ironía las palabras de Barbieri sobre Nazarena al aire: “Te felicitó Carmen por destruir vidas, por arruinarle la vida la gente”, expreso en el ciclo de América.

Tras escucharla, Nazarena tomó la palabra: “¡Qué atrevida! No sé cómo le da la cara, de verdad. Hay cosas que la escucho y digo ‘no sé cómo le da la cara’. Y aparte, lo dice con una seriedad. ¡Qué caradura!”, remarcó. Y cerró, tajante: “Con las cosas que ha dicho esa mujer. De verdad, no puedo creer”.