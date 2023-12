Las garras y el rugido de Carmen Barbieri se sintieron como nunca el martes, cuando la leona explotó con un fuerte descargo contra Sofía Aldrey, lo que le generó un nuevo reto de Federico Bal, su hijo.

“No estoy muy bien... Por lo de ayer”, admitió la conductora de Mañanísima en el inico de su programa.

Sin embargo, desafió: “¡Me faltaron tantas cosas por decir! Por eso no estoy bien, porque quisiera decir más cosas. Pero no voy a hacer un programa hablando de esta gente”.

Al final, Carmen Barbieri fue elocuente en que su enojo fue contra LAM: “No por Sofía Aldrey, sino por todo lo que se habló después. Me quedé mal porque no dije todo lo que tenía para decir”.

POR QUÉ FEDE BAL SE ENOJÓ CON CARMEN BARBIERI, SU MAMÁ

Hecha esa salvedad, Carmen Barbieri reconoció que Federico Bal le reprochó su arrebato mediático.

“Tuve una charla privada con mi hijo y no le cayó bien tampoco. No le gustó que yo hablara”.

“Es como que me culpa a mí que empecé. Pero yo no empecé, fue otro programa que le hicieron una nota a mi querida Sofía Aldrey como la voz más buscada. Y está bien que habló Sofía. ¿Por qué no va a hablar?”.

“Tiene todo el derecho de habalr, pero también tengo el derecho yo de tener la actualidad en la mesa”, cerró Carmen Barbieri.