Luego de numerosos “retos” de Fede Bal a Carmen Barbieri por hablar de su vida privada en TV, la conductora de Mañanísima quiso mantener en reserva que su hijo volvió a vivir temporalmente con ella, pero Diego Ramos la expuso al aire.

Carmen contó el motivo por el que Fede está actualmente bajo su mismo techo. La razón principal fue la falta de luz y agua, suministros que se cortaron tras el feroz temporal que azotó a la provincia de Buenos Aires el pasado fin de semana.

POR QUÉ FEDE BAL VOLVIÓ A VIVIR CON CARMEN BARBIERI

Diego Ramos: -¿Es cierto que tu hijo ha vuelto a la casita de los viejos?

Carmen Barbieri: -Sí, en este momento está durmiendo en mi casa. En su dormitorio. Cuando se fue quedó todo perfecto.

Estefi Berardi: -¿Te extrañaba que volvió?

Carmen: -No, no volvió porque me extrañaba. Volvió porque se le voló el techo. Pero no sé si lo puedo contar. Después se enoja.

Lucas Bertero: -Tuvo un problema en el quincho y tuvo dificultades con la luz. No se podía bañar.

Carmen: -Y tenía goteras... Con Fede estamos charlamos de todo, menos de su vida privada, que no le pregunté nada.