Luego de que Momi Giardina y Diego Castro compartieran su malestar en LAM por las fuertes críticas que recibió su hija, Juli, por parte del jurado de Bailando 2023, Carolina “Pampita” Ardohain dijo lo suyo en la pista y se armó un picante ida y vuelta.

Así fue el tremendo cara a cara de Diego con Pampita en el programa de América:

Diego: -Lo que dije es que tenemos una sensación personal, que quizás el jurado estuvo un poco más duro con Juli y su bailarín. Y por momentos, como si fuera en el fútbol, hubo una patada por arriba de la rodilla.

Pampita: -Yo siento que ahora todos los padres son periféricos de los participantes y van de programa en programa opinando del jurado, y los participantes son ellos. Imaginate si todos mis familiares salieran a hablar de lo que pienso acá en la pista. La que participa es Juli, ¿qué tienen que hablar los papás por los programas?

D: -Lamento mucho que te moleste, pero bueno.

P: -No, no me molesta y no me influye en nada, por eso la salvé por cuarta vez a tu hija. Si molestara, no la salvo más. Van cuatro ritmos que la salvo.

D: -Yo no dije que te moleste Juli. Digo que, si les molesta que opinemos, no puedo hacer nada por eso. Yo opino con respeto.

¡Qué momento!

EL MENSAJE DE PAMPITA A ROBERTO GARCÍA MORITÁN TRAS UNA JUGADÍSIMA COREO EN EL BAILANDO

Si bien fueron muchas las parejas que levantaron temperatura en la pista de Bailando 2023 con sus jugadísimas coreografías en Bailando 2023, fue la de Lali González y su equipo la que despertó una particular reacción en Carolina “Pampita” Ardohain.

Todo comenzó cuando Maxi Diorio, el bailarín de Lali, terminó su performance agarrándose sus partes íntimas, hecho que no pasó para nada desapercibido para Marcelo Tinelli, las bailarinas y el resto de los jurados que se encontraban en el estudio.

Fue entonces que a la modelo se la vio agarrando el teléfono: “Yo lo estoy llamando a Rober, que me espere en casa”, atinó a decir Pampita, quien está casada con Roberto García Moritán y tiene a su pequeña, Ana, abanicándose para hacerle frente al calor.