Yanina Latorre estalló de bronca por una devolución que tuvo Pampita con su hija Lola Latorre en Bailando 2023. Sus declaraciones fueron criticadas con dureza, luego de asegurar que a la jurado “lo logró, pero le costó” ser “divina y fina”, a diferencia de su hija que es “fina de nacimiento”.

Yanina: “La veo fina a Pampita. Es divina, logró lo que quería, pero Lola es el aspiracional de la mujer que a ella le gusta”.

En LAM tanto Ángel de Brito como Fernanda Iglesias cuestionaron a la panelista y ella intentó explicar el motivo de su enojo. “Me la hicieron llorar. Estaba enajenada. ¡Me hacés llorar a la nena y contesto, chicos!”, aseveró, mientras el conductor la cruzaba. “Nadie la hizo llorar, no gustó lo que hizo”, lanzó.

“Lloró por la forma en que se lo dijeron. La chica se angustió y es mi hija. Separá mi rol de panelista. Péguenme a mí. Ahí soy madre. Me dio bronca”, expresó. “Pienso que no la puntúan bien porque todos dicen ‘es por la madre’”, aseveró, mientras buscaba aclarar sus expresiones sobre la modelo.

Foto: Web Por: Ivan Basso

LA ACLARACIÓN DE YANINA LATORRE TRAS SUS POLÉMICAS FRASES SOBRE PAMPITA

“Lola no es mediática, no es tilinga, no es quilombera. Siempre le va a faltar algo eso porque si tenés una mega previa y bailás para el orto les encanta y lo acepto”, señaló, al comparar a su hija con otros participantes del certamen de Marcelo Tinelli.

Fernanda: “El problema es el contenido de lo que decís. Le dijiste algo medio discriminador”.

Fernanda Iglesias no estuvo de acuerdo. “El problema es el contenido de lo que decís. Podrías haberte puesto en contra de Pampita y decirle que no te gustó, pero le dijiste algo medio discriminador”, diferenció, y De Brito iba por la misma línea. “Le dijiste que Lola había nacido en cura de oro y era fina. ¿No la ves fina a Pampita?”, lanzó, punzante.

“No lo entendieron. Sí la veo fina a Pampita. Dije que no era una crítica. Es divina, logró lo que quería, pero Lola es el aspiracional de la mujer que a ella le gusta. ¡Eso es lo que pienso! No es un pecado. Dejen de responsabilizar a Lola por mi culpa”, se justificó, controvertida.