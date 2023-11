Luego de presentar su coreografía, Lola Latorre; su bailarín, Rafael Muniz y su coach, Georgina Seva escucharon atentamente al jurado. Y si bien las devoluciones de Ángel de Brito y Carolina “Pampita” Ardohain no fueron las que esperaban, las palabras de Moria Casán despertaron una fuerte emoción en todo el equipo.

“A mí me pareció extraordinario. Te noto emocionada, mi amor. Si querés llorar, llorá”, le dijo la jurada a la coreógrafa, quien no pudo evitar llorar en la pista después de contar el gran esfuerzo que hace todo el grupo.

“A mí me llegó porque veo el esfuerzo, veo que los chicos ya estaban emocionados cuando terminaron su show y veo que están muy implicados”, agregó Moria, generando que la hija de Yanina Latorre y su partenaire también derramen varias lágrimas.

“Hay una cosa de los dos que me gustó desde el primer día y es que son muy relajados. Lola baila como una bailarina profesional. Tal vez, no tenga la expresión en su cuerpo todavía porque está implicada en los pasos. Hacen los pasos perfectos. Hicieron cosas dificilísimas. La verdad, miren lo que voy a hacer…”, cerró Moria, a flor de piel, puntuándolos con un 10.

LOLA LATORRE INTERRUMPIÓ UNA CONVERSACIÓN ENTRE SUS PAPÁS, YANINA Y DIEGO, EN EL BAILANDO

Lo que comenzó como una divertida imitación de Fátima Florez a Yanina Latorre (que desencadenó una desopilante charla con el esposo de la panelista de LAM, Diego, y Marcelo Tinelli) culminó con la interrupción de Lola Latorre en vivo.

En medio del sketch, el comentarista de fútbol se sumó al ida y vuelta entre la humorista y su esposa: “No puedo con una, ¿voy a poder con dos? ¡Bancarrota total! Esta noche se hace, ¿vos me lo garantizás?”, expresó con humor.

Fue entonces que la participante de Bailando 2023 compartió su malestar en la pista al escuchar a sus padres y la artista dialogar con el conductor: “Me da vergüenza todo esto. Papá hablando de estas cosas… me da asco”, lanzó la joven. A lo que Yanina sumó, divertida: “¿Cómo te va a dar asco? Que papá sea feliz”. “Con una estoy bien. Con dos locas me mato directamente”, cerró Lola, algo incómoda y entre risas nerviosas.