Hace unas semanas, Yanina Latorre inició una nueva e inesperada polémica cuando comparó a su hija Lola con Pampita a raíz de la devolución negativa de la jurado a la joven en Bailando 2023, y señaló que su hija es todo lo que la modelo “quiso ser y no pudo”.

“Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco. Ser top. Lo logró, pero le costó. Lola ya nació fina así. Es fina de nacimiento, amor”, fueron las palabras de la panelista en un vivo.

Sin embargo, la actitud de Lola al salir a la pista este viernes, en compañía solo de su padre, fue muy diferente. “Caro yo te quería pedir perdón. Esta semana estuve recibiendo muchas acusaciones de personas y mujeres en las redes por algo que yo no dije y no pienso”, señaló.

QUÉ LE DIJO PAMPITA A LOLA LATORRE TRAS EL PEDIDO DE DISCULPAS POR LOS DICHOS DE SU MAMÁ YANINA

“Por eso, como soy la que da la cara acá, te quería decir que yo te admiro como persona, como mujer y como profesional. Las cosas que están diciendo, no las pienso”, dijo Lola, buscando la respuesta de la jurado, que no la decepcionó.

“Vos no tenés que pedir perdón por nada. La madre que nos toca, uno no puede hacer nada. No tenés nada que decirme y yo hablé con tu mamá”, le respondió, muy filosa, Pampita, respecto de Yanina.

“Es que muchas veces me adjudican cosas que les pasan a mis viejos, como si uno por ser hijo pensara de la misma manera. Yo voy de frente y no me gusta generar quilombos con nadie por eso te lo digo”, insistió Lola Latorre.

“No me ofendí ni nada, se lo dije a tu mamá, no pasa nada. Cualquier mamá con su hijo no es objetivo”, le replicó Pampita, y ante la confesión de la joven de que le prohibió ir a su madre, sacó a relucir su ironía. “Pero qué pena. Me hubiera encantando verla en persona. Así hablábamos en directo nosotras. La voy a estar esperando”, cerró.

