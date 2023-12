A poco de que se conociera que Nicole Neumann espera a su primer bebé junto a Manu Urcera después de que sellaran su amor con una boda, la tarotista Fabiana Aquin se encargó de hacer sus predicciones sobre este mediático matrimonio.

“A mí me marca que se han casado con muchas previas de problemas”, expresó la especialista en el tarot en Entrometidos, el programa de Carlos Monti por Net TV, al leer sus cartas ante las cámaras.

“Si vos me preguntás, si va a tener larga duración”, agregó. Y cerró, sembrando la duda sobre el futuro de esta pareja: “Yo te digo que no hoy, pero las energías van cambiando día a día y ojalá que sí tengan larga duración”.

JULIETA PRANDI ELIGIÓ ENTRE PAMPITA Y NICOLE NEUMANN, Y FUE CONTUNDENTE CON SU ARGUMENTO

Lo que comenzó como un rápido ping-pong de preguntas y respuestas culminó con unas contundentes declaraciones de Julieta Prandi en Noche al Dente, al tener que elegir entre Carolina “Pampita” Ardohain y Nicole Neumann.

“¿Pampita o Nicole?”, indagó Fer Dente en el ciclo de América. A lo que la invitada de la noche no dudó: “Pampita”, respondió rápidamente. Luego, dio a conocer sus contundentes razones: “No por nada en especial. La verdad es que yo nunca tuve ningún problema con ninguna”.

“Yo soy ‘blanco’ o ‘negro’, y no tengo dos caras. O sea, no te voy al mandar al frente, pero no me quieras culpar por algo que no hice”.

“Lo que pasa es que cuando surgió el tema del apodo (‘Muqui’ a Pampita) me quisieron culpar. Yo soy ‘blanco’ o ‘negro’, y no tengo dos caras. O sea, no te voy al mandar al frente, pero no me quieras culpar por algo que no hice”, agregó, firme.

“Nunca la mandé al frente a Nicole porque no me correspondía. Pero una cosa es que no diga quién es, y otra cosa es que me señales a mí y yo me cargue tu mochila. Cada uno con la mochila que le corresponde”, continuó. Y cerró, sin filtro: “Igual, Caro lo sabe. Lo hemos hablado y lo tiene clarísimo. No hay ninguna duda acá al respecto”.