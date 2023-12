Contenta por haber festejado su cumpleaños en familia, Wanda Nara -quien en este último tiempo se mostró enamoradísima de Mauro Icardi- le puso like en Instagram a una explosiva frase sobre las infidelidades que dio que hablar.

La conductora, que habría vivido un affaire con L-Gante durante su crisis de pareja con Mauro, aprobó un posteo muy polémico que se viralizó luego de que Estefanía Berardi le hiciera captura de pantalla.

“Yo fui cornuda, puse los cuernos y fui el cuerno. Mi misión está completa”.

“Yo fui cornuda, puse los cuernos y fui el cuerno. Mi misión está completa”, fue la frase a la que la conductora le dio “me gusta” “Bueno. Gracias por el dato”, sumó Estefanía, junto al emoji que llora de la risa. ¿Qué dirá Mauro?

L-GANTE APUNTÓ FILOSO CONTRA MAURO ICARDI

Tras hablar de su vínculo con Wanda Nara, L-Gante fue consultado por el programa de América sobre Mauro Icardi y lanzó un mensaje filosísimo sobre el futbolista.

“Cuando no está Mauro hablan más, ¿eso querés decir?”, le preguntaron y fue entonces cuando el artista expresó: “No sé, nunca lo vi a él. No me preocupa lo que él piense de mí, el prejuicio lo tiene cualquiera”.