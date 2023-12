Nostálgica, así se mostró Zaira Nara por el cumpleaños de su hermana, Wanda Nara, a quien adora y considera su mejor amiga. Siempre muy cariñosa con su familia, la modelo e influencer le obsequió a la conductora varios posteos para homenajearla en su día especial.

Muy dulce, Zaira armó un collage con seis fotos que ilustran los momentos más felices vividos con Wanda en estos últimos años; desde partidos de fútbol hasta salidas al boliche y divertidísimos viajes. “La vida juntas, que seas así de feliz siempre”, expresó, junto al significativo emoji de corazón, etiquetándola.

Además, eligió una de esas seis fotos, en las que se las ve muy diosas y a punto de disfrutar de un partido de fútbol, y le expresó su amor. “Feliz cumple a mi otra mitad, te amo”, cerró Zaira, junto a cariñosos emojis, remarcando que su hermana es todo para ella. ¡Inseparables!

L-GANTE APUNTÓ FILOSO CONTRA MAURO ICARDI

Tras hablar de su vínculo con Wanda Nara, L-Gante fue consultado por el programa de América sobre Mauro Icardi y lanzó un mensaje filosísimo sobre el futbolista.

“Cuando no está Mauro hablan más, ¿eso querés decir?”, le preguntaron y fue entonces cuando el artista expresó: “No sé, nunca lo vi a él. No me preocupa lo que él piense de mí, el prejuicio lo tiene cualquiera”.