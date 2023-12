Lo que comenzó como una nota más entre Carolina “Pampita” Ardohain y Zaira Nara para LAM (el programa que conduce Ángel de Brito por América) terminó en un desopilante momento en el que hablaron de los novios que compartieron.

Así fue el imperdible ida y vuelta de Zaira y Pampita en vivo:

Zaira: -¿No compartimos camarín cuando participaba en el Bailando?

Pampita: -¡Sí, compartimos! Estabas vestida de novia.

Z: -Claro, porque yo volvía de no haberme casado (con Diego Forlán). Pará, y estaba de novia con tu ex (por Pico Mónaco).

P: Sí, porque la vida da muchas vueltas, chicos. Lo nombró Zaira, que conste.

Z: -Lo nombro porque es una buena persona y justo me acuerdo de eso. Hay ex de los que uno puede hablar con cariño. Yo tuve muchos novios. En mi vida, solo salí con novios.

P: -Yo también. Hay uno que saliste que no sabe nadie. No voy a decir el nombre (pero se lo dice al oído a Zaira y se ríe).

Z: -Me acabo de enterar que (Pico) no fue el único novio que compartimos. Estaría bueno que el hombre no se quede en el ambiente, pero es medio imposible. Las que vamos a los eventos somos siempre las mismas.

P: -Y ellos también son todos los mismos.

EL SINCERICIDIO DE PAMPITA SOBRE SU REACCIÓN AL VER FOTOS DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN POR PRIMERA VEZ EN INSTAGRAM

Invitada a Poco correctos, el programa que conduce el Pollo Álvarez y el Chino Leunis por eltrece, Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió al hablar de cómo fueron los primeros pasos en su historia de amor con Roberto García Moritán, su esposo y padre de su pequeña, Ana.

“A Roberto lo conocí por una amiga que me dijo ‘hay alguien que me llamó y quiere tu teléfono. ¿Se lo paso?’. Y yo le respondí ‘ay, no sé, pásame el Instagram’. Le miré la foto y dije ‘es re viejo para mí’”, comenzó diciendo la modelo, entre risas, al aire.

Luego, justificó las imágenes que subió el político a sus redes: “Viste que los pibes no le ponen tanta onda al Instagram, se sacan fotos normales. Rober no es viejo, tiene 47, el tema es que él no es un metrosexual. En su Instagram no salía haciéndose selfies frente al espejo”.

“Tenía fotos normales, estaba en un barrio vulnerable dando juguetes o estaba con su sobrinita. Era un Instagram distinto a los que yo estaba acostumbrada .Y dije, ‘bueno no sé, que me llame y veo”, cerró Pampita, divertida.