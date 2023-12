Fiel a su estilo sin filtros, Charlotte Caniggia le dio una nota a LAM en la que dijo lo que verdaderamente piensa del romance de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

“El día que hiciste tu monólogo analizando a todos los participantes del Bailando, me gustó que dijiste: ‘A Milett hay que quererla porque es tu novia, Marcelo’”, le comentó Ángel de Brito a la participante del certamen.

Sin vueltas, Charlotte respondió: “Y sí. Creo que todos opinan lo mismo”.

“A Milett no la quieren. Dicen que es una pareja rara. Medio armada. Me da a fake. Son raros”.

“¿Tuviste contacto con ella? ¿Hablaste alguna vez?”, indagó el conductor de LAM. Y Caniggia se despachó con todo: “Sí, hable ‘hola, ¿cómo andás?’. Parece copada, pero por lo que me habla la gente en la calle, no la quieren mucho. Me dicen ‘me encantó lo que dijiste. Pienso lo mismo’”.

MARCELO TINELLI, ENAMORADÍSIMO DE MILETT FIGUEROA

Marcelo Tinelli contó a Socios del Espectáculo lo enamorado que está de Milett Figueroa: “No fue algo buscado, me encontré con una mujer hermosa y maravillosa”.

“Siento que la conozco de otra vida, la verdad es que sí, estoy muy enganchado, muy enamorado de ella, me enamora todo de ella”, confesó el conductor.