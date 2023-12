Marcelo Tinelli habló por primera vez de Joaquín Furriel, la actual pareja de Guillermina Valdés, con quien terminó su relación en el 2022.

“¿Siguen siendo vecinos con Guillermina?, le preguntaron desde Socios del Espectáculo al conductor, quien contestó: “Si, sí, Guille todavía está en el edificio con Lolo”.

“Nos cruzamos en el gimnasio, nuestro hijo sube y baja permanentemente”, agregó Marcelo sobre cómo quedó su vínculo con la madre de su hijo más chico.

Marcelo Tinelli habló con Socios del Espectáculo.

“¿Y con Furriel también? ¿Si te lo cruzás todo bien?”, indagó luego el periodista y Tinelli dijo sincero que no se lo cruzó en el edificio: “No lo he visto nunca”.

“Pero las veces que lo he visto al novio de Guille ha sido muy buena onda conmigo, sin haber estado de novio con ella”, sumó dejando en claro que está todo bien.

Al final, remarcó su admiración por Furriel en su actividad profesional: “Por supuesto que conmigo va a tener la mejor siempre, lo admiro como actor además”.

MARCELO TINELLI, ENAMORADÍSIMO DE MILETT FIGUEROA

Marcelo Tinelli contó a Socios del Espectáculo lo enamorado que está de Milett Figueroa: “No fue algo buscado, me encontré con una mujer hermosa y maravillosa”.

“Siento que la conozco de otra vida, la verdad es que sí, estoy muy enganchado, muy enamorado de ella, me enamora todo de ella”, confesó el conductor.