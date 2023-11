A través de su cuenta de Instagram Juana Repetto expresó su enojo por una supuesta noticia. La actriz, que suele mostrar su vida en las redes como la de sus hijos, lanzó un picantísimo descargo.

“Me publican en las páginas haciendo semejante pelotudez, como mostrarme sorprendida por el viento y la gente me destroza sin motivo. ¡Harta!”.

“Chicos, levantando en los medios que se me voló el chico en el cochecito. Posta, ¿otra vez van a inventar cosas para que la gente me haga mierda? Qué ganas de exponerme diciendo mentiras para que la gente me tire mierdx”, escribió, en un posteo en Instagram.

“O sea, ya no vale el ‘si vos te exponés’, porque ‘ameo’, solo mostré el viento. ¿Qué tipo de exposición sería esa? Y me publican en las páginas haciendo semejante pelotudez, como mostrarme sorprendida por el viento y la gente me destroza sin motivo. ¡Harta!”, arrojó.

Foto: Instagram

LA FURIA DE JUANA REPETTO POR UNAS FAKE NEWS: “¡HARTA!”

Unos minutos después contó lo sucedido. “A ver, yo lo llevo al chico hasta la puerta donde toca el jardín, porque estamos con el ‘jardín rodante’ que son los niños que ponen un mes cada uno la casa”, relató la actriz.

“En este caso no es en la nuestra, entonces yo lo llevo en el carrito, dejo el carrito en la puerta de la casa, me retiro caminando y cuando lo busco, siento al chico de nuevo y lo llevo de vuelta a mi casa”, aseguró la mamá de Toribio y Belisario.

“Ayer se largó a llover, entonces no podía dejar el carrito a la intemperie y volví caminando con el carrito vacío. Eso es lo que ha pasado”, señaló la hija de Reina Reech.