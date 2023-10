Belisario, el hijo menor de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, debió ser intervenido quirúrgicamente en una clínica desde la que su madre les llevó tranquilidad a sus seguidores y se mostró orgullosa de su comportamiento.

“Se la bancó como un rey”, contó la actriz, que, sin embargo, pudo hacer catarsis con sus seguidores. “Yo no tanto. Claramente me lloré todo. La anestesia general me genera mucha cosa”, explicó.

“No así Belisario, que nunca dejó de sonreír”, agregó Juana, muy feliz de que todo haya salido según lo planeado por los médicos para intervenir al nene a fin de aliviar una hernia inguinal que lo afecta desde hace algún tiempo.

JUANA REPETTO, FURIOSA CON LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ POR PONERLE HEBILLAS A BELISARIO

Algunas semanas atrás, Juana mostró en sus redes una storie en la que mostró a Belisario luciendo una hebilla de color plateado porque al nene le molestaba el flequillo y su mamá encontró esa rápida solución.

Ante las despiadadas críticas, Juana reaccionó. “No jodan, ¡por Dios! A Belisario le molesta el flequillo y esta fue la solución más rápida, práctica, que encontré”, se defendió, harta de quienes la criticaron.

Cada vez que Juana Repetto comparte una storie con sus hijos, Toribio y Belisario, recibe comentarios a favor y otros en contra. Lejos de quedarse en el molde, ella responde tajante a todas las críticas.

