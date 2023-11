Muy angustiada y preocupada, Juana Repetto les contó a sus seguidores de Instagram, mediante un firme descargo, que de un momento al otro y sin anticipación le avisaron que en diciembre deberá irse de su casa familiar.

“Lamentablemente, nos tenemos que ir de esta casa que alquilamos, en diciembre...”, contó Juana, quien remarcó que su marido, Sebastián Graviotto, justo va a estar de viaje. Por lo cual, deberá pedirle ayuda a sus amigos, familiares o contratar a una empresa.

“Nos mudamos porque no nos renuevan el alquiler, se viene a vivir la hija de la dueña de la casa. Fue un baldazo de agua fría, fui a pagarle a comienzos de noviembre y cuando quise hablar del año que viene me dijo que no. ¿Qué? ¿Cuándo me pensaba avisar?”.

JUANA REPETTO LES REGALARÁ A SUS SEGUIDORES MUCHAS DE SUS PERTENENCIAS

Antes de cerrar, Juana contó que embalando sus cosas encontró algunas que les gustaría regalarles a sus seguidores.

“Sacando cosas, viendo que sí y que no, encontré bolsas de pañales de Beli, de cuando era chiquito, que no usa, ropa, juguetes. Y se me ocurrió regalarles esas cosas. Veo influencer que les regalan cosas a sus seguidores pero no entiendo cómo hacen, necesito que me expliquen... Podría sortear, regalar o dejar las cosas en un lugar y el primero que llega las agarra”, cerró Juana, con toda su buena intención de obsequiar aquello que ya no usa y que a otro podría serle de utilidad.