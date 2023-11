Zaira Nara siempre marca tendencia gracias a sus eclécticos y jugados looks. En esta oportunidad, se animó a un outfit con transparencias y generó una lluvia de críticas. Sus seguidoras, con firmeza, se mostraron en desacuerdo con la elección de la prenda y le sugirieron que bajara un cambio.

La modelo viajó a Miami, Estados Unidos, para formar parte de los Martín Fierro Latino. Para esta ocasión, eligió un vestido sin mangas y largo hasta los pies, muy ceñido al cuerpo y confeccionado con una tela traslúcida que deja al descubierto su bombacha y en evidencia que no llevaba corpiño.

Nara combinó esta prenda que no pasó desapercibida, por sus transparencias y el tono rosado que brillaba más o menos según cómo le reflejaba la luz, con una mini bag rosada, accesorios dorados y el cabello suelto, bien lacio.

LAS CRÍTICAS AL VESTIDO TRASLÚCIDO DE ZAIRA NARA

“Tan hermosa. No había necesidad de ese vestido... Muy vulgar... Le saca su finura”, “Tanto que le enseño a mi hija que no tiene que mostrar sus partes íntimas, ve esto y se queda como: ’¿qué hago?’”, “La verdad que sos muy fina y elegante, ¿pero no es demasiado tanta transparencia?” y “No es necesario mostrar tanto. Muy vulgar”, fueron algunas de las muchas críticas que Zaira recibió.