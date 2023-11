Una inusitada pelea entre Luis Ventura y Maite Peñoñori se desató cuando la panelista de LAM reveló algunos ganadores de los Martín Fierro Latinos y contó algunas sorpresas de la premiación. El periodista estalló contra ella y Fernanda Iglesias salió en defensa de su compañera, y fue bravísima.

“¡Maite mueve el culo hace 10 años, Ventura! ¡Así que cerrá vos el orto! Una persona que hizo tanto daño, realmente”.

“Maite se cansa de mandarle cosas a Aptra y después va y te ensucia. Yo no le mango cosas a una entidad que es, supuestamente, corrupta como la que está planteando”, se había despachado el presidente de Aptra en A la tarde.

“Si me falta el respeto, yo no la puedo respetar. ¿Maite qué hizo? ¿Tres vueltas a la manzana? ¿Qué autoridad tiene desde el lugar del que habla? Siempre tirando mierda”, arrojó, furioso haciendo que en el ciclo de Ángel de Brito la periodista salga a responderle y Fernanda salga al cruce.

FERNANDA IGLESIAS DEFENDIÓ A MAITE PEÑOÑORI Y FUE LETAL CON LUIS VENTURA

Maite se defendió asegurando que solo había revelado información de hechos que estaban a punto de darse en la gala de Miami, se molestó de que el periodista haya revelado que le pidió una carta de recomendación para una visa de trabajo en Estados Unidos y, en ese momento, Fernanda salió en su apoyo.

“Quiero decir algo de Maite. Cando Ventura dijo que estaba ‘con el culito en la silla’. ¡Maite mueve el culo hace 10 años, Ventura! Se iba a las cinco de la mañana a Casa Rosada para hablar con Alberto Fernández, Ventura. ¡Así que cerrá vos el orto!”, lanzó, enojada.

“Me da bronca porque qué tupé… Una persona que hizo tanto daño, realmente. No quiero mencionar a qué me refiero, pero todos saben que terminó en un juicio y en una probation por unas fotos, que le diga a Maite que mueva el culo, que es la más información tiene acá, me da bronca”, arrojó, durísima.