Muchísimo dieron que hablar las declaraciones de Morena Rial sobre su estilo de vida y los trabajos que no quería realizar. En Empezar el día (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) estuvo Luis Ventura quien contó que siempre la tiene en cuenta para propuestas laborales y que incluso la incentivó para que sea fotógrafa.

“Le estamos dando laburo. Yo le había ofrecido porque ella quería hacer cosas de fotografía y le ofrecí que vaya de fotógrafa a la revista Paparazzi”, contó el periodista al ciclo de Yuyito González.

“Después le ofrecí el departamento de fotografía de diario Crónica donde estaba Carlos, mi hermano más chico”, detalló.

“Le dije que él la iba a formar”, detalló, sobre la propuesta. Sin embargo, la hija de Jorge Rial terminó rechazándola.

“Arrancó y después finalmente no quiso. No se si no quiso o no la dejaron. Ya es un tema que me escapaba”, concluyó.