Esta semana, el abogado de Morena Rial, Alejandro Cipolla, contó que la hija de Jorge Rial había sufrido un robo millonario en el departamento que ocupa en Córdoba.

Al tanto de los hechos, Jorge reveló qué hizo al enterarse de la noticia y dejó en claro que su vínculo con su hija mayor sigue siendo distante, desde mayo pasado, cuando Morena irrumpió en los medios e hizo escandalosas declaraciones en su contra.

“Me imagino que te contactaste con Morena por el robo que sufrió en Córdoba”, le preguntó el notero de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en eltrece.

Serio, el conductor respondió: “Hablé ayer. Me mensajee y nada más. Me contó que le habían robado plata. Pero no sé mucho más”.

“La relación con ella es distante. Es una distancia necesaria entre los dos y está bien así”, sentenció Jorge Rial, con contundencia.

QUÉ LE ROBARON A MORENA RIAL EN CÓRDOBA

Este lunes en A la tarde brindaron detalles inéditos sobre el millonario robo que sufrió Morena Rial en su departamento de Córdoba, del que se habrían llevado nada menos que 8000 dólares, 875.000 pesos, una Play Station, una notebook y cuatro celulares.

De acuerdo a los datos proporcionados en la denuncia que investiga la fiscal Celeste Blasco, el domingo Morena salió de su departamento de la calle Belgrano al 100, a las 15 horas, y pocos minutos después ingresaron dos sujetos al edificio.

Desde la comisaría, Morena se comunicó vía WhatsApp con el panelista Matías Vázquez de A la tarde y le contó: “Fue una situación muy triste la que viví. Me hace reflexionar si me voy a vivir a Buenos Aires”.

Mientras Morena declaraba, su letrado Alejandro Cipolla se comunicó con Karina Mazzocco y habló de lo ocurrido en el apart hotel que cuenta con una puerta que se abre con pin.

“La persona que ingresó a robar puso el pin varias veces, y como lo puso mal, lo que hizo el empleado de seguridad fuera a abrirle la puerta”, explicó el abogado.

“Se fueron del edificio con una valija dorada, que era de Morena (…) Las personas tenían llave del departamento”, agregó Cipolla.