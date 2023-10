Morena Rial habló a fondo de la relación con su expareja Facundo Ambrosioni, luego de que la Justicia fallara a su favor respecto a la tenencia de su hijo, Francesco.

La hija de Jorge Rial había denunciado al padre de su niño por retener a la fuerza al menor, en Córdoba, provincia en la que reside.

“El 9 de agosto el papá de mi hijo cumplió años y yo se lo llevé a Córdoba para que esté con él en su cumpleaños y le dije que en una semana lo iba a buscar para traerlo a Buenos Aires. Cuando lo fui a buscar no me lo quiso dar. Él decía que él estaba mejor allá”, contó Morena en Mañanísima.

“Entonces, tuve que poner una denuncia. Mi hijo estuvo toda su vida conmigo. A mi hijo nunca le pasó nada, nunca le faltó nada. No tenía un parámetro para decirme que corría riesgo de algo”, continuó.

“Tuve que esperar los tiempos judiciales. Es hijo mío y es el hijo de él, no lo estaba secuestrando. Lo estaba reteniendo a la fuerza. La justicia falló a mi favor. Dijo que el nene tiene que estar con la mamá”, agregó Morena.

Sobre el fallo de la Justicia, la hija de Jorge Rial puntualizó: “Hasta los 7 años, los nenes tienen que estar con las madres hasta que puedan decidir con quién quieren vivir”.

MORENA HABLÓ DE SU VÍNCULO ACTUAL CON EL PADRE DE SU HIJO

“Más allá de que nosotros no nos llevamos bien como pareja y como ex, como papás de Francesco siempre lo priorizamos. Está adelante de cualquier otro problema. Pero esta vez no nos entendimos”, aseguró Morena Rial en nota con Carmen Barbieri.

Acto seguido, aclaró: “Ahora volvimos a hablar bien. Yo nunca tuve problemas de que él lo tenga a Fran. Es un buen papá”.

MORENA RIAL CONTÓ QUE FACUNDO AMBROSIONI NO DEJA QUE VIAJE CON SU HIJO AL EXTERIOR

Siguiendo atentamente el relato, el periodista Facundo Ventura le preguntó a Morena: “Vos sos de viajar mucho afuera, a Miami. ¿Facundo va a tener problemas de firmarte el permiso?”.

Fue antes esa concreta consulta que la hija de Jorge Rial reveló el punto en el que aún no logró ponerse de acuerdo con su ex Facundo Ambrosioni.

“No me deja sacar al bebé del país. Cuando me voy son 15 o 20 días, pero no me deja. Antes Fran era más chico. Supongo que con el paso del tiempo lo entenderá”, dijo Morena, esperanzada con que la situación cambie.