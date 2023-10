A una semana de ser noticia por ir a la cárcel de Batán a visitar a un conocido, Morena Rial rompió el silencio en Bien de Mañana y explicó el vínculo que tiene con el presidiario.

Con contundencia, la hija de Jorge Rial hizo su descargo en el programa que conduce Fabián Doman: “Para empezar, quiero decir que esa persona tiene una familia y la exposición que le han dado no me parece bien”.

Sobre el vínculo que tiene con el detenido, Morena aseguró: “Tengo una amistad. Fui de buena onda. Está lejos de su casa y yo fui para Mar del Plata y no me costaba nada dejarle algunas cosas”.

“No estoy en pareja con nadie. Ni con él ni con ninguna otra persona… Y me parece de más que pongan su cara o sus datos. No tienen por qué hacerlo”, enfatizó Morena.

POR QUÉ MORENA DIJO QUE ERA LA NOVIA DEL PRESO QUE VISITÓ EN BATÁN

Con información en su poder, el panelista Pampa Mónaco le preguntó a Morena Rial: “¿Por qué el ingreso figura como concubina? ¿Tuviste que decir que sos la novia para que te dejen pasar?”.

Acto seguido, la hija de Jorge Rial le respondió: “En un servicio penitenciario solo pasan familiares o personas directas. No podés decir ‘soy una amiga, voy a pasar’”.

De invitado a Bien de Mañana, Guido Süller fue el más punzante con las preguntas a More: “Lo que todo el mundo dice es que una visita higiénica”.

Y Morena retrucó con vehemencia: “No, chicos. Fuimos dos personas... Lo conozco hace mucho y es mi amigo”.