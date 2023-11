Luego de un año que la tuvo como jurado de Got Talent Argentina, que le permitió seguir afianzando su carrera musical, La Joqui visitó el ciclo de Georgina Barbarossa donde se refirió a la maternidad de sus hijas Shaina y Eva y por qué le encantaría tener más hijos.

“Mis hijas son lo mejor que me pasó en mi vida y por eso estoy en una transición donde se me vino un boom que yo nunca pensé”.

“Me encanta ser mamá, de hecho yo no quería saber que quería ser cantante, actriz o lo que fuese, pero siempre supe que quería ser madre. Desde chica. A mí me encanta, me entiendo mucho con los niños y sería mamá más veces”, aseguró la cantante en A la Barbarossa.

“Hasta en pandemia decía ‘cómo me hubiera aburrido sin mis hijas para jugar acá, qué estaría haciendo y qué sola me sentiría”, se sinceró.

LA JOAQUI CONTÓ EL ESPECIAL VÍNCULO QUE TIENE CON SUS HIJAS

“Yo solo cantaba porque me hacía bien. Hice lo que necesitaba en ese momento para exteriorizar cosas que me pasaban”, aseveró.

“Ahora comprendí que mis hijas pueden encontrar mi nombre y encontrarlo. Por eso este año aspiro a crear desde otro lugar. Merezco dejar ir un montón de oscuridad que ya no me pertenece”, concluyó.