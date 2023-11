En medio de su alegría por su ascendente carrera como solista, La Joaqui festejó con total alegría el cumpleaños de su hija más chica. Al pie de las fotos de la fiesta que le organizó al aire libre, la artista le dedicó un conmovedor mensaje remarcando que su nacimiento hizo que su vida cambiara paradigmáticamente.

“Feliz cumpleaños a mi amor más chiquito. Si algo deseo en esta vida es que seas quien vos quieras ser, sin miedo al prejuicio, que vivas cada etapa con su determinado tiempo, sin correr, disfrutando el viaje. Llegaste a este mundo en un momento difícil y de repente la vida nos cambió, los sueños se empezaron a hacer realidad y el sol salía mas seguido”, escribió, muy dulce.

“Dicen que un niño llega con un par debajo del brazo, pero vos viniste con una galaxia entera, un mundo nuevo. No importa qué tormentas puedan venir, siempre vamos a dormir la siesta abajo de la lluvia”, sentenció La Joaqui, muy dulce con su hija, al pie de las postales más tiernas juntas en la celebración.

LA JOAQUI SE MOSTRÓ AGRADECIDA CON LA COMUNIDAD LGBTIQ+

Antes de cerrar, la cantante explicó por qué para ella significa tanto haberse presentado con su música en la Marcha del Orgullo.

“Es muy grande el lugar que me han dado acá. Hay gente que ha sufrido mucho, que ha sido discriminada toda la vida, que ha tenido miedo de amar a quien ama simplemente porque el mundo es así, es injusto, y a veces no está de acuerdo con lo que nosotros mismos queremos ser. Así que es un honor para mí porque todo este año particularmente me sentí sacada de otro pozo y que me den un lugar tan importante acá me hace sentir que hay un lugarcito y un pozo para mí también”, sentenció.