Tras semanas de mucho trabajo, finalmente, La Joaqui y L-Gante lanzaron Turro, su nueva colaboración que ya dio que hablar en redes. ¿El motivo? Además del videoclip súper sensual, lo que más llamó la atención fue la letra de alto voltaje que compusieron para su feat.

“Te busco porque sos gatito, si no tenemos tiempo hacemos un rapidito, yo te lo doy duro pero despacito, te voy a llenar la pistola de mi juguito”, le canta ella a él, desde una cama, muy sensual y luciendo un total look de su color favorito, el naranja.

A pesar del contenido de alto voltaje del video -filmado en una mansión y rodeados de autos- y de la letra, La Joaqui y L-Gante no son más que amigos. Así lo demostraron en redes, agradeciéndose mutuamente por el tema que lograron sacar tras mucho esfuerzo y dedicación, junto a fotos abrazándose y festejando con el equipo.

LA JOAQUI SE MOSTRÓ AGRADECIDA CON LA COMUNIDAD LGBTIQ+

Antes de cerrar, la cantante explicó por qué para ella significa tanto haberse presentado con su música en la Marcha del Orgullo.

“Es muy grande el lugar que me han dado acá. Hay gente que ha sufrido mucho, que ha sido discriminada toda la vida, que ha tenido miedo de amar a quien ama simplemente porque el mundo es así, es injusto, y a veces no está de acuerdo con lo que nosotros mismos queremos ser. Así que es un honor para mí porque todo este año particularmente me sentí sacada de otro pozo y que me den un lugar tan importante acá me hace sentir que hay un lugarcito y un pozo para mí también”, sentenció.