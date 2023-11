Flor Jazmín Peña, integrante de Nadie dice Nada, habló por primera vez de la discapacidad de su hermana. “Hay algo que entendí y me sirvió un montón en una de las mil terapias que hice, es que hay dos lugares donde te podés poner en la vida; el de víctima o el de responsable”, expresó al aire.

Acto seguido, reveló por qué decidió hablar públicamente sobre este tema. “Compartí mi perspectiva y recorte de la realidad siendo hermana de una persona con discapacidad. No solo porque es algo de lo que mucho no se habla y por ende poco se sabe, sino porque a la Flor niña y adolescente le hubiera encantado escuchar el testimonio de alguien que haya vivido una situación similar a la mía y así poder sentirme un poco menos sola”, escribió en redes.

“Gracias a todos por los mensajes de amor y por las cosas que me compartieron, qué importante es poder compartirnos”, reflexionó, conmovida por la reacción de sus fans.

FLOR JAZMÍN PEÑA REIVINDICÓ LOS NUEVOS MEDIOS PARA “COMPARTIRSE” CON OTROS

“Me parece un acto de amor groso compartirse y entregar el espejo de lo que es uno a lo desconocido, por eso celebro tanto las redes. Cuando era chica no me encontraba representada en ninguna parte y eso me hacía sentir muy sola. Todos sintiéndonos ajenos al resto cuando en el fondo nos deberían pasar las mismas cosas...”, expresó Flor, en parte de su segundo descargo, remarcando que también las redes habilitaron a ver “otros cuerpos” posibles más allá de los estándares hegemónicos de belleza.

Rocío, la hermana, tiene tres años menos que ella y fue diagnosticada con el síndrome Rubinstein Taybi y padece de un retraso madurativo.