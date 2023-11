En la antesala de la entrega de los Premios Latin Grammy 2023, Nicki Nicole salió al aire en Nadie dice Nada desde España y chicaneó sin filtros a Nico Occhiato con el rumor de romance con Flor Jazmín Peña.

El conductor y productor de Luzu TV desmintió la relación amorosa y no tardó en cantarle retruco a la cantante, preguntándole por su noviazgo con el cantante mexicano Peso Pluma.

NICKI NICOLE APURÓ EN VIVO A NICO OCCHIATO

Nicki Nicole: -El séptimo Movistar ya está agotado, pero tienen que venir. Están invitados. ¡Es una locura! Para mí el próximo año hay que sacar alguna sorpresa.

Nico Occhiato: -Entran como 15 mil personas por Movistar Arena, si sacamos la cuenta por 7 son más de 100 mil personas. Hay lugares donde entra esa cantidad.

Diego Leuco: -Hay estadios lindos...

Nicki Nicole: -Yo pienso igual. Nico, ¿estás ahí?

Nico Occhiato: -Sí.

Nicki Nicole: -Ahora que estás con una nueva chica, ¿no? Con Flor.

Nico Occhiato: -No, no. No sé de qué estás hablando.

Flor Jazmín Peña: -No, Nicki.

Momi Giardina: -Nicki tirando primicias a lo Yanina Latorre.

Nicki Nicole: -Pueden ir juntos al show.

Nico Occhiato: -No, no, Nicki. No estoy. Pero perdón, ¿vos también estás en pareja? Vos sos la que está en pareja.

Flor Jazmín Peña: -Es verdad. Nico la tiró para allá.

Nicki Nicole: -(Simula que abandona el móvil y vuelve) Igual, sí, sí. Le mandamos un beso a Peso... Yo puedo ir a una cenita con Hassan y vos Nico vas con Flor.

Nico Occhiato: -Nicki, vos estás en pareja, nosotros no.

Nicki Nicole: - Chau.

Flor Jazmín Peña: -Vamos igual. Nos hacemos pasar y caemos a la joda.