Recién llegada de Miami con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña reaccionó molesta ante la chicana de su compañero Nacho Elizalde en Nadie dice nada, en Luzu TV.

Luego de que la panelista y bailarina dijera que no confía en los hombres, posición que viene sosteniendo desde antes de separarse de Agustín Franzoni, Nacho la cruzó con un comentario machista y Flor no se calló.

EL PICANTE CRUCE AL AIRE DE FLOR JAZMÍN PEÑA CON NACHO ELIZALDE EN LUZU TV

Nacho Elizalde: -No confías (en los hombres) hasta que te llevan a Miami, ¿no?

Flor Jazmín Peña: -Es completamente machista el comentario. ¿Qué? ¿Solo fui a Miami porque se supone que él (Occhiato) me quiere coger? O sea, no entiendo.

Nacho: -No, no, no. No confías en los varones hasta que te llevan a Miami.

Flor: -No entiendo. Yo fui a laburar a Miami.

Nico Occhiato: -Claro.

Nacho: -Fue (un viaje) del laburo. Es un hombre en el que confías y te lleva a la...

Flor: -Yo fui a trabajar a Miami.

Nacho: -Sí.

Nico: -Es raro el comentario.

Nacho: -No me pareció tan raro.

Flor: -Sí, es re fuera de lugar. Laburo hace tres años acá. Vivimos viajando. Fuimos a hacer una nota. La rompimos en la nota. Que se reduzca todo a que me fui a coger con Nico Occhiato, no me gusta.

Nacho: -No lo dije por coger.

Nico: -Pero es raro. Igual está bien aclararlo... Es de la buena fe.

Flor: -Obvio, pero también hay que aclararlo. Porque me callo, me río y queda feo.

Nico: -Sí, sí. Total.

Flor: -No me gusta en el lugar en el que se me pone.