En el cierre de la semana, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sorprendieron a los televidentes de Socios del espectáculo, el programa que conducen por eltrece, con una invitación especial para celebrar que cumplen años el mismo día.

“Tenemos que decirles una cosa importante. Ustedes saben que estas dos personas, estas dos basuras, cumplimos años el mismo día, el 30 de noviembre; o sea, el jueves de la semana que viene. Cumplimos el 30 de noviembre y todos los años, nosotros festejamos”, comenzó diciendo Rodrigo en vivo.

“Este año, a la producción se le ocurrió, y a nosotros nos encanta la idea, que vengan ustedes que son nuestros televidentes, los que tengan ganas a una tribuna en vivo”.

“Hace dos años, en Intrusos, vinieron nuestras madres. El año pasado, ya aquí, en Socios del Espectáculo, vinieron nuestras madres y todas nuestras familias, comparsa. Fue una cosa acá”, agregó sobre los festejos con Pallares.

Este año, a la producción se le ocurrió, y a nosotros nos encanta la idea, que vengan ustedes que son nuestros televidentes, los que tengan ganas a una tribuna en vivo. Acá hacemos tribuna en vivo con los fanáticos y fanáticas de Socios del Espectáculo. Obviamente con un cupo limitado, no podemos llenar River.

Por su parte, Adrián sumó: “Que vengan, que vengan, que la pasen con nosotros que vamos a compartir. Ayer había muchos fanáticos en el teatro, esos fanáticos que se saben todos los latiguillos, todas las historias. Los esperamos y se comunican en nuestras redes @socioseltrece ahí se anotan, en eltrecetv.com.ar”.

“@socioseltrece digan ‘quiero ir a la tribuna de Socios el 30′, dejan los datos y después nos comunicamos y en eltrecetv tienen que llenar un formulario… Es gratis y festejamos juntos el cumple, los esperamos, las esperamos. El jueves hacemos una tribuna acá y bailamos”, cerró Lussich.

RODRIGO LUSSICH EXPLOTÓ SIN FILTRO CONTRA ÁNGEL DE BRITO

Cuando Rodrigo Lussich reveló en Twitter que Marina Calabró se había separado de Martín Albrecht, luego de 10 años de relación, Ángel de Brito chicaneó al conductor de Socios del Espectáculo y ahora el uruguayo lo fulminó en vivo.

“No me ganó una obsesión con vos, Ángel de Brito. En todo caso mirate al espejo, porque si hay un tipo que habla todos los días de nosotros, nos boludea, nos chicanea, nos dice bailarines, que no nos ve nadie, nos publica el rating en Twitter, hace campaña para que este programa se levante hace dos años...”.

Entonces, ironizó con el conducto de LAM (América): “¡Porque te jodió que ocupemos tu lugar (acá en las mañanas de eltrece) y vos no te fuiste a Telefe! Sos vos el que está caliente y obsesionado con nosotros”.

“Que no nos ve nadie, que no tenemos primicias, que lo único que hacemos es bailar, ta-ta-ta, todos los días sistemáticamente nos tenés de hijos. Nosotros a veces enganchamos, a veces no picamos. Adri es mucho más tranquilo que yo, que saldría con una ametralladora todos los días”, continuó. Y cerró: “Es más lo que me censuro que lo que hablo, porque sino da lugar a que venga una réplica, eso vuelve y podemos estar así toda la vida”.