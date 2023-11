La irrupción de Luciana “Lysset” Monteros (26) en la escena musical acaparó la atención de Socios del Espectáculo, donde presentaron a La Barbie Tucumana como la heredera de Gladys La Bomba Tucumana, y desde las redes sociales cuestionaron sin filtros al programa.

“Estamos siendo vilipendiados en las redes”, protestó Rodrigo Lussich.

A su turno, Adrián Pallares reconoció: “Colegas están llamando…”.

“No tenemos más resto para recibir insultos. Chicos, no podemos más”, bromeó el uruguayo en implícita referencia al escándalo con Ángel de Brito, Yanina Latorre y Marina Calabró.

“Esto no es un PNT. Nos pareció que había una figura nueva que estaba teniendo un desarrollo en Tucumán…”, cerró aclarando por qué le daban tanto espacio a la artista.

QUIÉN ES LYSETT, LA BARBIE TUCUMANA

Luciana Monteros tiene 26 años y primero se hizo famosa como Lysett, pero luego del lanzamiento de la película de Barbie, donde fue vestida con un look inspirado en la muñeca, pasó a ser La Barbie tucumana.

Por eso, en Socios del Espectáculo bailaron, cantaron y rieron a carcajadas con el videoclip de El Viejo se Pone, el cover de Isabelita que hace la estrella en ascenso.

Lysset Monteros, la Barbie Tucumana. (Foto: @lyssetmusic).

En una entrevista contó que sufrió “bullying desde chica en la escuela”, y por eso aclaró en su momento: “A las críticas no las leo, no porque no me importe, sino por salud mental”.

“También estoy agradecida a quienes me critican porque sin quererlo de alguna manera me difunden. Mi mensaje es que una nunca va a perder su esencia por un comentario. No importa el qué dirán. Hay que animarse”, cerró la Barbie tucumana en su reportaje con Ana Pedraza.