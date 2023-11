Hace algunas semanas, Rodrigo Lussich decidió publicar un tweet en el que contaba que Marina Calabró se había separado y eso desencadenó la furia de la panelista y el fin de una amistad que no parece que vaya a revivir.

Marina se fue con su doble dolor a LAM y expuso a Rodrigo y a Adrián Pallares, lo que derivó a su vez en una guerra entre los dos programas, mientras que la relación de décadas entre Rodrigo y Calabró se quebró, quizá para siempre.

Al respecto, el conductor de Socios del espectáculo le dijo a A la tarde que lo suyo con Calabró “es una relación que está en stand by”. “No hemos tenido nuevos acercamientos, no hemos hablado en privado, y no tengo ganas yo por el momento. Me parece que hay que dejar correr un poco de agua”, opinó.

RODRIGO LUSSICH ACUSÓ A MARINA CALABRÓ DE FALTAR A SU AMISTAD

En este sentido, Rodrigo sentenció que lo que Marina reveló “es su sensación”. “Además yo no puse en Twitter que fuera una primicia. Seguramente ella fue daño colateral de una guerra que venía por otro lado con otro programa, con LAM, y yo en ese sentido le pedí perdón genuino y me arrepentí”, agregó, antes de acusarla de “falta de códigos”.

“Lo que pasó después no estuvo bueno: que ella exponga toda nuestra conversación privada y mande audios privados nuestros a la otra parte (por LAM) me duele tanto como le puede haber dolido a ella actitudes mías y cuando hay dolor en el medio, lo mejor es dejar pasar el tiempo”, analizó Rodrigo, que consideró que “se rompió la confianza”.

“La verdad es que se rompió la confianza, mutuamente, pero no vamos a pelear como ‘el huevo y la gallina’. Si vamos para atrás, ella nos habilitó y no nos dijo que era una primicia para otro programa, por lo tanto, actué con cierta picardía, pero no con mala fe, que no es lo mismo.

RODRIGO LUSSICH VOLVIÓ A LA CARGA CONTRA SU EX AMIGA MARINA CALABRÓ Y LA ACUSÓ DE “FALTA DE CÓDIGOS”

“Estamos viendo traición sobre traición, sobre traición, sobre traición, y es un teléfono descompuesto, entonces sí, se rompió la confianza”, dijo Rodrigo, al que el cronista le preguntó si cree que Marina fue manipulada por De Brito.

“No sé si el dolor de Marina fue manipulado, pero sí aprovechado. Marina es una mujer inteligente, no se deja manipular con facilidad. Creo que estaba en una especie de emoción violenta y de tristeza y se le fue la mano y habló con gente que no tenía que hablar de cosas que no tenía que hablar; y lo sabe”, sentenció Lussich.

“Después, los otros aprovecharon para hacer su circo, su show de la maldad habitual y de toda la mala leche que los caracteriza”, agregó, el conductor, que consideró que la cosa está todavía muy caldeada como para poder retomar la comunicación.

“No sé si me tomaría un café con Marina antes de fin de año. Tiene que fluir, me parece. Hoy creo que no está bueno, yo no tengo ganas y será cuestión de tiempo”, cerró Lussich.

