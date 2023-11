La nueva fuerte crisis de Barby Silenzi con El Polaco provocó una conclusión sin filtros de Rodrigo Lussich, luego de que la bailarina descubriera que el padre de Abril Cwirkaluk (3) no le permitía mirarle las stories de Instagram.

“Estaba restringida al fin y al cabo por tóxica”, disparó el conductor.

“Evidentemente el tipo la restringe porque le está revisando todo el tiempo las cuentas. Y tiene otras cuentas a su vez desde las cuales lo revisa cuando la deja ver a ella”, continuó.

“Evidentemente el tipo la restringe porque le está revisando todo el tiempo las cuentas”.

Al final, Rodrigo Lussich castigó por igual a Barby Silenzi y al Polaco “Son el abecedario del tóxico”.

EL DESCARGO DE BARBY SILENZI TRAS LA SEPARACIÓN DEL POLACO

“El martes nos peleamos por algo pavote, nos dejamos de hablar, no me di cuenta que me tenía restringida”, explicó Barby a través de Paula Varela.

“Hasta que veo en la tele que él estaba viendo a Boca en Brasil. Agarro el teléfono y digo ‘¿cómo esas historias no las veo?’. Chequeo y estaba bloqueada yo y las cuentas de las nenas que manejo”, se indignó Barby SIlenzi con el Polaco Ezequiel Cwirkaluk.

Es que para colmo el Polaco fue captado por las cámaras de TN cuando la Policía Montada de Río de Janeiro lo dispersaba en las inmediaciones del estadio Maracaná con un sable.