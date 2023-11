Este miércoles se conoció la denuncia que Araceli Torrado le hizo su ex novio David Nalbandian por acoso y hostigamiento luego de encontrar el sistema de ventilación del dormitorio de la casa que ocupaba una cámara oculta.

Torrado hizo un comunicado en sus redes sociales sobre la denuncia: “Ante las consultas que estoy recibiendo por los hechos de los que resulté víctima y que tienen como autor a David Nalbandian, quiero informarles que estoy llevando adelante las acciones judiciales penales y civiles correspondientes. Gracias por preocuparse y brindarme su apoyo en este momento”, escribió.

El extenista David Nalbandian fue denunciado por haber espiado a su expareja con una cámara oculta (Fotos: EFE/TN)

Poco después, el sitio TN publicó una serie de fuertes chats entre Araceli y Nalbandian en los que ella le reprocha su decisión de espiarla y le pide que no le hable, que está acompañada por su familia, y que en breve le devolverá el departamento.

Leé más:

David Nalbandian fue denunciado por su expareja por abuso y hostigamiento

SE FILTRARON CHATS Y AUDIOS DEL CONFLICTO ENTRE DAVID NALBANDIÁN Y ARACELI TORRADO

“Estoy con ataques de ansiedad y de pánico. También estrés y me broté toda la cara de granos por esto. Me siento horrible con lo que hiciste”, le cuenta Araceli a Nalbandián, que le escribió en primera instancia para tratar de convencerla de que no hizo nada.

Los chats de Araceli Torrado y David Nalbandián después de encontrar la cámara en su departamento. (Foto: TN)

Los chats de Araceli Torrado y David Nalbandián después de encontrar la cámara en su departamento. (Foto: TN)

En LAM pusieron al aire un audio que es parte de la causa que inició Araceli con su abogado Martín Olari Ugrotte en el que Nalbandian reconoce que fue el responsable de la colocación de la cámara en el ventiluz del departamento que compartían por una cuestión económica hasta abril, cuando se separaron.

Desde entonces, él la llama constantemente, y la joven llegó a darse cuenta de que algo ocurría cuando, en una ocasión, Nalbandián le preguntó si pensaba quedarse en la cama todo el día; y eso la llevó a descubrir en junio la cámara, con ayuda de su hermano.

Leé más:

David Nalbandian se separó después de 22 años: quién es Victoria Bosch, la ex esposa

QUÉ DIJO DAVID NALBANDIÁN SOBRE LA CÁMARA QUE HABRÍA INSTALADO EN EL CUARTO DE SU EX

“Nosotros solicitamos la restricción de acercamiento porque es evidente que esta persona no reconoce límites. La Justicia, por el momento, basada en las cuestiones técnicas entendió que no están dados los requisitos para dictar una medida, cuando todos sabemos que deben hacerlo inmediatamente creyéndole a la víctima. Ella se está escondiendo, se mudó porque no tiene la protección que debería garantizar la ley. Quizás esto sea una oportunidad para que suceda”, explicó el abogado de Araceli.

Exnovia de Nalbandian lo denunció por colocarle una cámara en la casa: el video

Si bien aún no se pudo determinar si la cámara transmitió imágenes o no, Nalbandian asegura que no la pudo ver por un problema con internet; y De Brito contó en LAM que la fiscal de la cámara que lleva la causa, Sandra Verónica Guarigno señaló que “las evidencias presentadas son insuficientes”.

“Las evidencias presentadas son insuficientes para concluir que existen sospechas suficientes que justifiquen la intimación o alcancen para disponer medidas intrusivas que reclaman remoción de obstáculos constitucionales”, leyó al aire el conductor.

Leé más:

Sofía Zámolo habló de su polémico romance con David Nalbandian: “Él fue y volvió con su novia, pero yo no sabía”