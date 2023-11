David Nalbandian fue denunciado por su expareja, Araceli Torrado, por supuesto acoso, abuso y hostigamiento. Y en medio de las repercusiones por esta noticia, la joven recurrió a las redes para hablar de la causa que le inició al extenista.

“Ante las consultas que estoy recibiendo, por los hechos de los que resulté víctima y que tienen como autor a David Nalbandian, quiero informarles que estoy llevando adelante las acciones judiciales penales y civiles correspondientes”, comenzó diciendo Araceli en sus redes.

“Gracias por preocuparse y brindarme su apoyo en este momento”, agregó, dejando en claro el apoyo que recibió de varios usuarios después de que trascendiera esta escandalosa noticia que tiene como protagonista a Nalbandian.

Por su parte, el periodista Mauro Szeta compartió en su cuenta personal de Twitter un video que muestra a un hombre encontrando una cámara escondida en uno de los ambientes donde vive Torrado: “David Nalbandian fue denunciado por acoso sexual y hostigamiento. Así descubrieron la cámara de seguridad instalada en el departamento de su exnovia. El extenista admitió el hecho en un audio”, detalló.

Foto: Captura de Instagram Stories Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Twitter (@mauroszeta) Por: Fabiana Lopez

SOFÍA ZÁMOLO RECORDÓ SU POLÉMICO ROMANCE CON DAVID NALBANDIAN

En 2002, Sofía Zámolo vivió un romance que levantó polvareda con David Nalbandian. Ella lo acusó de haberle sido infiel con una exnovia que se dio junto a la aparición de unas fotos juntos. Invitada en Socios del Espectáculo, la modelo recordó aquel romance de un año que vivió con el extenista.

“Me pasó hace muchísimos años que no me quieran blanquear, pero todo el mundo se enteró. Ya pasó”, lanzó, cuando le preguntaron si había estado en una relación que no había querido hacer pública su pareja.

“Éramos ‘minis’, rechiquitos. Yo estaba de novia y él, no sé. Éramos chicos y él estaba en una situación en la que fue y volvió con su novia de antes, pero yo no sabía”, agregó.

y cerró, tajante: “Le deseo lo mejor, ahora creo que está casado y tiene mil hijos. Si me cruzo lo resaludo”, aseveró, sobre el exdeportista que estuvo en pareja con Victoria Bosch desde los 16 años y son padres de Sossie y Theo.