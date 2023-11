Siempre muy responsable, Coti Romero fue a ensayar para romperla en su próximo ritmo. En medio del ensayo, un compañero del Bailando 2023, Brian Sarmiento, la sorprendió con un bailecito entre sensual y divertido que fue furor en redes.

Brian, de repente, se puso a bailar pegadito al vidrio que permite, desde afuera, ver quién está ensayando. Estallada de risa, Coti comenzó a filmarlo y no dudó en compartir en desopilante video a través de sus stories de Instagram.

“Brian llega a desvirtuar el ensayo...”.

“JA, JA, JA, JA... ¡Qué sensual!”, se escucha exclamar a la participante en el clip. “Brian llega a desvirtuar el ensayo...”, sumó, buena onda, al pie del video de su compañero haciendo de las suyas en los pasillos de América.

ROMINA UHRIG PUSO EN DUDA EL SUPUESTO BESO DE COTI ROMERO Y MARCOS GINOCCHIO

Luego de las repercusiones que había despertado las declaraciones de Coti Romero, quien dio detalles del beso que se dio con Marcos Ginocchio, Ángel de Brito indagó a Romina Uhrig por este tema y la participante de Bailando 2023 fue contundente con su opinión.

“No sé qué pasó entre ellos, pero me cuesta ver esa imagen. Sabiendo cómo es el El Primo (como lo llaman a Marcos) me cuesta. Los dos saben lo que pasó, la realidad”, comenzó diciendo Romina en la pista, ante la atenta mirada de Coti que estaba presente desde el streaming del Bailando.

“Pero conociendo a Marcos, que es una persona súper tranquila, no lo veo en esa situación, chapando por ahí”, agregó, dejando en claro que pone en dudas las palabras de Coti, quien había dado detalles de su encuentro con Marcos.

“Después no sé si pasó o no pasó, es tema de ellos. Pero me cuesta ver esa situación. Me sorprende que Marcos haya chapado con Coti, no voy a mentir. Me cuesta creerlo”, cerró Romina, sin vueltas.