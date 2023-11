Sol Pérez habló con Cortá por Lozano sobre su casamiento con Guido Mazzoni y se mostró súper sensible: “Cuando me dieron el ramo ya me estaba por poner a llorar, yo lloro por todo, soy muy emocional”.

“Esto es algo que soñé tanto desde chiquita, de casarme, entrar a la Iglesia, el vestido blanco, el ramo, es como que me contecta con esa parte de los sueños”, explicó la panelista sobre este momento de su vida.

Al final, Sol destacó a quien eligió como su compañero de vida: “Con él aprendí que las cosas hay que disfrutarlas. No tengo ninguna duda de que Guido saca mi mejor versión”.

SOL PÉREZ HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO SOBRE GUIDO MAZZONI

Sol Pérez habló a corazón abierto en el programa de Telefé sobre Guido Mazzoni, con quien se casó por civil el 15 de noviembre: “Él es todo, es mi compañero, mi equipo, es lo más bueno que hay”.

“Tiene un corazón tan bueno. No sé cómo explicarlo, yo nunca conocí una persona como Guido. Tiene bondad, no tiene maldad, no busca hacerle daño a nadie, es muy soñador, se fija que todo el tiempo esté bien, que yo esté feliz”, remarcó.