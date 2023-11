Finalmente, Sol Pérez y Guido Mazzoni cumplieron su sueño de casarse. Luego de haber dado el sí, juntos charlaron con la prensa. En este contexto, la panelista le explicó al notero de LAM el firme motivo por el cual no quiso que le tiraran arroz para celebrar que con Guido ya son esposos.

“¿Es cierto que no quisiste arroz por lo que representa estar tirando comida?”, le consultaron. “Prefería que no hubiera arroz, vengo de un lugar muy humilde, donde las cosas cuestan mucho. Me parecía que si teníamos la posibilidad de comprar otra cosa y que la gente pueda tirar, que es una tradición, lo podíamos hacer de otra manera”, explicó, con firmeza.

Acto seguido, reveló cómo fue la reacción de su marido ante su petición. “Sabía que igual iba a ser hermoso y feliz para nosotros. Prefería que no sea arroz, se lo dije a Guido y él me súper entendió”, cerró Sol, enamoradísima, hoy más que nunca, de Mazzoni.

¿CON QUÉ SOL PÉREZ REEMPLAZÓ EL ARROZ?

En vez de que le tiraran el alimento, Sol les pidió a sus seres queridos y mejores amigos que lo reemplazaran por una divertida lluvia de papelitos. Y así fue.