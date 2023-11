Este miércoles, Sol Pérez concretó su esperada boda con Guido Mazzoni en el registro civil de la calle Uruguay, a más de un año de su compromiso, y la panelista de Cortá por Lozano contó cómo fue dar el sí frente a sus seres queridos.

La pareja se presentó en horas de la tarde en el Registro Civil, y se acercaron a la sala donde una jueza los casó frente a los testigos, una de las cuales era Pía Shaw, compañera de la novia. Solo hubo que esperar a los padres del novio, que llegaron un poco tarde a la ceremonia.

“No paré de llorar”, contó Sol, que consideró que la ceremonia “estuvo muy emotiva”. “Sol me sorprende todos los días, porque es increíble así que estoy feliz”, contó por su parte Guido, en referencia al tatuaje que la modelo se hizo para la ocasión.

SOL PÉREZ Y GUIDO MAZZONI HABLARON SOBRE LA BODA QUE LOS UNIÓ TRAS CUATRO AÑOS DE ROMANCE

Sin embargo, Sol contó que camino a la boda no la pasó nada bien. “Vivo en Pilar, así que tenía un viaje bastante largo y me sentía re mal, me dolía la panza. La pasé bastante mal, me parece”, agregó la modelo.

Asimismo, Sol contó que siempre soñó con casarse de blanco y con el príncipe azul. “Igual me sorprendió porque me vino mejor. Lejos de ser el príncipe, es el amor de mi vida”, dijo, y ante la pregunta de por qué lo eligió, ella replicó: “¿Por qué no él?”.

“Guido es todo lo que está bien. No tiene maldad. Dice que yo lo sorprendo a él, pero es él el que me sorprende a mí todos los días para bien con detalles. Me hace sentir la persona más feliz del mundo, que puedo con todo y me acompaña en todo. Somos un gran equipo”, agregó.

Sol contó que el 25, la pareja se casará por iglesia, tras lo cual ella deberá cumplir con la ceremonia de los Martín Fierro de la moda, y ahí llegarán unas mini vacaciones, que culminarán con el inicio de Gran Hermano.

