En medio de los preparativos para dar un paso más en su relación con Guido Mazzoni y sellar su amor con una boda rodeada de sus familiares y seres queridos, Sol Pérez sorprendió al revelar que casi pierde a su pareja.

“A veces cuesta llevar la pareja porque la vida te pone a prueba. Hay que trabajar mucho en el vínculo, y tuvimos un verano que fue fatal. Guido es una persona que no pelea, no discute por nada, prefiere tomarse un café y conversar, nosotros básicamente no peleamos”, comenzó diciendo Sol en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Cuando tuvimos la crisis, yo estaba totalmente agotada y sobrepasada de trabajo, móviles, teatro, programa, y era mucho para él porque él lleva otro ritmo. Casi lo pierdo, tuve que remar mucho para recuperarlo”, agregó, recordando los momentos difíciles que atravesó con su novio.

“Uno se olvida a veces que necesita estar tranquilo, tener momentos de descanso, días de parate, y yo creía que era mi momento de brillar y no paraba. En ese momento, Guido llegó a un momento de no querer saber más nada porque estaba al lado mío que estaba 100% abocada al trabajo, y me dijo que sentía que ya no era él mismo y que no quería eso para su vida”, continuó.

Y siguió: “Pero a mí eso me sirvió y en una pareja hay que ceder y ponerse de acuerdo para dedicarle tiempo a la relación y elegirse todos los días. A mí también me sirvió para parar un poco”.

“A Guido nunca lo cambió casarse o no, le daba igual. Y él me acompañó porque sabía que yo lo quería con todo mi ser, y se enganchó, organizó todo, sigue trabajando para que sea el día de mis sueños y ahora tiene muchas ganas de que se haga. Lo elegí así, porque nos amamos muchísimo y es el amor de mi vida”, concluyó la entrevistada, muy emocionada.

SOL PÉREZ REVELÓ LA FECHA DE SU CASAMIENTO CON GUIDO MAZZONI

A casi seis meses de que Guido Mazzoni le propusiera casamiento a Sol Pérez durante sus vacaciones en Europa, ella dio inéditos detalles de cómo será su soñada boda.

En diálogo con sus seguidores, por primera vez, Sol contó cuándo será su casamiento con Guido y reveló por qué eligió esa fecha tan especial para caminar hacia el altar: “Ya tengo lugar, que es lo que más me preocupaba, porque parece que todo el mundo se quiere casar en noviembre. Y tengo fecha, me caso el 25 de noviembre”, contó a través de sus stories de Instagram.

“Es una fecha muy especial para mí porque es el cumpleaños de mi abuela. Mi abuela que perdí cuando era muy chica, la mamá de mi mamá. Y yo soy de cáncer, soy muy familiera, para mí esa fecha tiene algo especial. Además, Guido quería que sea luna llena porque no habría tantas posibilidades de que llueva, y el 26 hay luna llena...”, cerró, ilusionada.