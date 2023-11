En un gran momento personal, Sol Pérez sorprendió con su explosiva declaración en A la Barbarossa sobre su inminente boda con Guido Mazzoni.

La panelista contraerá matrimonio con el empresario el 25 de noviembre, fecha que se aproxima al desembarco de Gran Hermano 2023 en la pantalla de Telefe y Sol será nuevamente parte del selecto grupo de panelistas en El Debate.

En ese marco y con información privilegiada en su poder Sol Pérez bromeó : “Si sabía esto antes, suspendía hasta el casamiento”.

Si bien se trató solo de una humorada, la panelista sí sacrificará la luna de miel por estar en el programa de Telefe.

“¿Vos en serio en serio no vas a tu luna de miel por GH?”, le preguntó Georgina, azorada.

Y Sol contestó con convicción: “¡Me quedo! Quiero ver desde el principio a todos los participantes. Este Gran Hermano es tremendo, como no vimos ninguno. ¡Es espectacular! Hay muchas sorpresas. Yo creo que los GH que pasaron por esa casa van a estar muy celosos”.

SOL PÉREZ, FANÁTICA DE GRAN HERMANO Y PÍCARA HUMORADA SOBRE SU BODA

Sol Pérez: -Los participantes todavía no están seleccionados. El viernes se sabrán y hay muchas sorpresas en este Gran Hermano… Yo, lo que leí acá no lo tenía. No estaba preparada para esta información. Creo que, si sabía esto, suspendía hasta el casamiento…

Pía Shaw: -Aclará que estamos jodiendo, nena, con tu casamiento.

Georgina Barbarossa: -Es muy loco, les juro, que canceles tu luna de miel por Gran Hermano. Tu novio es un santo.

Sol Pérez: -Él me banca y ya sabía que yo quería estar en Gran Hermano. Lo teníamos charlado. Dijimos: “El año que viene, cuando termine Gran Hermano, nos vamos”.