Sin tapujos para responder las consignas que le propusieron en PH, podemos Hablar, Laurita Fernández sorprendió al responder sobre ‘el chasco que se llevó en la intimidad’ y le puso humor a su anécdota.

“Tengo varias historias de mi lado, y del otro lado también”, comenzó diciendo la conductora, entre risas, en el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. Y agregó: “Yo tengo algo con la limpieza, reconozco que es un mambo mío”.

Por último, Laurita confesó qué fue lo que la disgustó de este misterioso hombre: “¡Era muy peludo! ¡Todo! Y yo no sé si me bancaba tanto pelo. Y bueno, me costó, no la pasé tan bien”.

LAURITA FERNÁNDEZ APOSTÓ A LA CONVIVENCIA CON SU NOVIO, CLAUDIO “PELUCA” BRUSCA

En medio de la felicidad que vive por sus flamantes proyectos laborales y personales, Laurita Fernández abrió su corazón y dio detalles de cómo vive su noviazgo con el productor, Claudio “Peluca” Brusca.

“Ya convivimos juntos. Es la primera vez que convivo bien de lleno con alguien y la verdad que muy bien. Estamos muy bien”, se sinceró Laurita en una nota que dio en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Ya convivimos juntos. Es la primera vez que convivo bien de lleno con alguien y la verdad que muy bien. Estamos muy bien”.

Por otra parte, la entrevistada se refirió a cómo maneja su trabajo acompañada de su pareja, a poco de debutar en Canal 9 con él como productor: “Está bueno que tengamos profesiones complementarias. Él es un 10″.

“Cuando estamos trabajando, no nos hacemos ni un mimo, nada, pero surge de los dos, cuidamos mucho el perfil. Los dos entendemos muy bien que estamos en la misma, y nos recontra entendemos porque estamos en el mismo barco. Nadie se enoja”, continuó.

“Hoy no tenemos en mente ni la boda, ni los hijos. La presión del afuera ya no nos pasa. Está bueno que nadie nos pregunta, ni nos insiste”.

Y sobre sus deseos a futuro, cerró: “Hoy no tenemos en mente ni la boda, ni los hijos. La presión del afuera ya no nos pasa. Está bueno que nadie nos pregunta, ni nos insiste. Hoy por hoy, estamos los dos enfocados en nuestro camino profesional”.