Ni bien Matilda, El Musical, llegó a su fin, Laurita Fernández, quien brilló al interpretar a la Señorita Miel, se tomó unas merecidas vacaciones con su pareja, Claudio “Peluca” Brusca.

La artista y el productor ya aterrizaron en Nueva York. Muy contentos, mostraron las fotos más lindas del viaje. “Amo Nueva York con vos”, le dedicó él a ella, enamorado y agradecido por esta experiencia juntos.

Ayer, Laurita y Peluca pasearon todo el día por la Gran Manzana; les sacaron fotos a los edificios más modernos que encontraron y ella lució cancheros looks en la city.

A la noche, fueron a ver una obra de teatro. Tanto ella como él compartieron imágenes antes de que comenzara el show, ya acomodados en sus butacas. Playbill, fue la obra elegida. ¡Felices vacaciones!

FUERTÍSIMA DECLARACIÓN DE AMOR DE PELUCA BRUSCA A POCO DE COMENZAR SU NOVIAZGO CON LAURITA FERNÁNDEZ

A poco de que blanquearan su incipiente historia de amor, Claudio “Peluca” Busca habló a fondo de su noviazgo con Laurita Fernández y sorprendió a todos en Nosotros a la mañana al analizar su relación con la conductora de Bienvenidos a bordo.

Todo comenzó cuando Joaquín “el Pollo” Álvarez opinó de este vínculo mientras tenía al productor en un móvil: “Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que los quiero mucho a los dos. Muchas veces, yo no hago preguntas y digo cosas al aire, Pelu. Le tengo fe a esta pareja, loco. No me pregunten por qué. ¿Viste que hay veces que le tenés fe a una pareja y hay veces que no? Si no lo tuviese, no lo diría tampoco, pero le tengo fe”, expresó.

“Creo que me complemento. Me encanta que ella me dijo ‘Pelu, esto no está bien’, o ‘¿por qué no sumamos esto?’. Y a mí me encanta decirle ‘dale para delante’, o ‘fijate esto’. Si eso funciona y todos sabemos el rol que ocupamos, buenísimo. Nuestra relación laboral no cambia, sí a veces es medio raro cuando sentís que querés darle un beso o tocarla porque al lado están tus compañeros de laburo”.

Fue entonces que Peluca redobló la apuesta: “Mirá, yo le tengo una fe bárbara. Así que si vos le tenés fe y todos los que me conocen le tienen fe, yo la tengo también. Cuando estás con alguien y todas las charlas tienen algo en común… Viste que a veces hay esa especie de competencia cuando los dos trabajan de lo mismo o en televisión, y en mi caso no siento que sea así”.

